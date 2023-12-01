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Калининградец тараном «наказал» водителя, ехавшего по встречке

В Калининграде мужчина протаранил другого водителя, чтобы проучить за нарушение

В Калининграде водитель седана Volkswagen врезался во внедорожник Toyota, водитель которого проехал во встречном направлении по улице с односторонним движением. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления ГИБДД.

Конфликт между водителями, закончившийся ДТП, произошел в Калининграде на Московском проспекте. Водитель внедорожника Toyota заехал на двухполосную улицу с односторонним движением, но через некоторое время решил вернуться обратно. Перед перекрестком ему навстречу выехал автомобиль Volkswagen, водитель которого заблокировал проезд. После того, как водитель Toyota сдал назад, водитель Volkswagen разогнался и врезался в переднюю часть внедорожника.

«Как он пояснил водителю Тойота, «таких надо наказывать». В итоге наказаны все», — отмечается в сообщении ГИБДД.

Ранее в Краснодарском крае женщина сожгла автомобиль бывшего мужа после ссоры.

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