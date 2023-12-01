Россиянин сжег свой автомобиль, пытаясь прогреть его электроплитой

В столице Бурятии автовладелец случайно сжег свой автомобиль, установив под капот электрическую плиту. Об этом сообщает Telegram-канал «МЧС Республики Бурятия».

«В Улан-Удэ в первый день зимы автовладелец установил электрическую печку под капот машины, чтобы за ночь транспортное средство не замерзло. Именно с капота, где и был установлен прибор, начался пожар», — отмечается в сообщении ведомства.

На место возгорания прибыли пожарные, которые ликвидировали пламя. На кадрах с последствиями пожара видно, что у автомобиля выгорел моторный отсек, сгорела краска на боковой двери, растрескались лобовое и боковые стекла. Одноконфорочная бытовая электроплитка и ведущие к ней силовые провода были обнаружены там же.

В республиканском МЧС предостерегли водителей от использования для прогрева автомобилей самодельных устройств и бытовых приборов — таких как электроплиты, фены и паяльники.

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