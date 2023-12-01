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Стала известна российская цена пикапа Tesla Cybertruck

Пикап Tesla Cybertruck в России будет стоить 12,4 млн рублей

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Tesla

Пикап Tesla Cybertruck будет стоить в России с доставкой и оформлением свыше 12 млн рублей за полноприводный вариант с двумя моторами. Об этом «Газете.Ru» рассказали в дилерском центре Moscow Tesla Club, который специализируется на импорте автомобилей Tesla.

«Если размещать заказ сейчас, то реальный срок поставки, исходя из сформировавшейся очередности, – III квартал 2024 года. Полноприводный вариант в комплектации Long Range на 600 л.с. с запасом хода 547 км выходит под ключ, с доставкой, таможней, оформлением ПТС и СБКТС $140 тыс. (12,4 млн рублей). Трехмоторный на 845 л.с. под ключ получается $171 тысячу (15,1 млн рублей)» , — рассказал менеджер автосалона корреспонденту «Газеты.Ru», обратившемуся с вопросом о заказе такого автомобиля.

Заднеприводный пикап будет доступен только в 2025 году. Клиенту при этом необходимо полностью оплатить автомобиль при заказе, уточнил продавец. В дилерском центре «Авилон» цены на пикап Tesla начинаются от 20 млн рублей.

Презентация Tesla Cybertruck состоялась в США, глава компании Илон Маск передал клиентам первые автомобили. В Америке двухмоторная версия Tesla Cybertruck Long Range стоит $80 тыс. (около 7 млн рублей), трехмоторная Cyberbeast — $100 тыс. (9 млн рублей).

Ранее стало известно, что новая модель Renault получит дисплей на капоте.

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