Использование зимних автомобильных шин в России стало обязательным

Представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила журналистам, что с 1 декабря водителям легковых автомобилей с числом посадочных мест не превышающим восемь, а также грузовикам массой не более 3,5 тонн необходимо использовать зимние шины до конца сезона. Об этом пишет РИА Новости.

«Начиная с 1 декабря, Правила дорожного движения предусматривают обязательное использование зимних шин на легковых автомобилях с числом посадочных мест не более 8 (за исключением водительского места) и на небольших грузовиках массой не более 3,5 тонн в течение всего зимнего периода (декабрь, январь, февраль)», - пояснила Волк.

Ранее руководитель российского ГИБДД Михаил Черников заявил, что сотрудники полиции не станут выписывать штрафы россиянам, которые не оснастили свои автомобили зимней резиной. «Сотрудники Госавтоинспекции штрафовать, наказывать никого не будут. Каждый владелец транспортного средства должен сам готовить свой автомобиль, чтобы можно было безопасно передвигаться по дорогам в определенных условиях зимнего периода», — сказал Черников.

Кроме того, по его словам, эвакуация машины также не предусмотрена, и водители смогут спокойно продолжать движение.

Ранее российский офис Kia обнаружили в Казахстане.