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Мишустин потребовал следить за стоимостью отечественных автомобилей

Мишустин призвал локализовать выпуск максимального числа автокомпонентов

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

В России необходимо локализовать производство максимально возможного количество компонентов для автомобилей и следить за конечной стоимостью отечественных машин. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабинета министров, сообщает ТАСС.

Как рассказал председатель правительства, правительство выделит Фонду развития промышленности дополнительно 15 млрд рублей на развитие автопрома. Средства направят на финансирование не менее десяти значимых проектов, включая организацию серийного выпуска антиблокировочной тормозной системы (ABS) и элементов пассивной безопасности

«Мы продолжаем оказывать всестороннюю поддержку предприятиям в условиях внешних ограничений, в том числе на фоне логистических сложностей с поставками иностранных запасных частей. Чтобы гарантировать бесперебойную работу конвейеров необходимо локализовать внутри страны производство максимально возможного количества автокомпонентов <...> При этом надо держать на контроле конечную стоимость отечественных автомобилей», — сказал Мишустин.

Компания «Итэлма» летом текущего года начала производство систем ABS на заводе в Костроме, в середине 2024 года выпуск этих систем также планируется возобновить на бывшем заводе »Роберт Бош Самара». В 2025 году компания «Соллерс» наладит в Ульяновске производство российских подушек безопасности.

Ранее под Саратовом освоили выпуск запчастей для Renault, Nissan и Mitsubishi.

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