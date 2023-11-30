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Калининградец выжил в сплющенном грузовиком автомобиле

В Калининградской области самосвал раздавил Audi, ее водитель выжил

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Телеграм-канал Amber Mash

В Калининградской области груженный песком самосвал переехал автомобиль Audi. Водителю легковой машины удалось выжить. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

По предварительным данным водитель Audi при перестроении с правой в левую полосу не заметил самосвал Renault с песком из-за другого грузового автомобиля. В результате Renault наехал на Audi правым колесом, оно оказалось в салоне легкового автомобиля сразу за водительским креслом.

Несмотря на полностью разрушенный салон, водителю Audi удалось выжить. Его госпитализировали в больницу скорой помощи с переломом ноги. Для того чтобы достать мужчину из салона, спасателям пришлось срезать часть крыши его автомобиля.

До этого в Краснодарском крае BMW вылетел с трассы и врезался в столбы высоковольтной линии, оставив без электроснабжения станицу.

Ранее стало известно, что в Германии мотоциклист выжил после аварии на скорости 300 км/ч.

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