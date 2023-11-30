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Полицейские жестко задержали мурманчанина, который пожаловался им на пьяного водителя

Мурманские полицейские избили мужчину, сообщившего в полицию о пьяном водителе

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Мурманск/VK

В Мурманске полицейские жестко задержали мужчину, который вызвал наряд во двор жилого дома, пожаловавшись на пьяного водителя. Об этом сообщает паблик «Мурманск» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел накануне ночью во дворе дома 26 по улице Моряков-Североморцев. Водитель, который по мнению заявителя был пьян, уехал, однако сам заявитель вступил в словесную перепалку с полицейскими, которые в итоге его задержали.

На опубликованной видеозаписи видно, как полицейские вдвоем повалили мужчину на землю и нанесли ему несколько ударов. Очевидцы утверждают, что также в лицо задержанному распылили содержимое перцового баллончика.

О причинах конфликта между гражданином и сотрудниками полиции не сообщается.

До этого в Набережных Челнах пассажира автобуса избили ногами в ходе конфликта с мигрантами.

Ранее в Таганроге водитель попал в ДТП дважды за 10 минут.

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