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Немецкий мотоциклист попал в аварию на скорости 300 км/ч и выжил

В Германии мотоциклист выжил в аварии на скорости 300 км/ч

В Германии мотоциклист выжил, попав в аварию на скорости 299 км/ч. Об этом рассказали в полиции округа Средняя Франкония, которая опубликовала в соцсетях запись ДТП с камеры, закрепленной на шлеме байкера.

Авария произошла в 2020 году на автобане А9. Мотоциклист на высокой скорости двигался в левой полосе, когда перед ним оказался автомобиль Skoda — в этот момент водитель легковушки на 120 км/ч перестраивался в левую полосу, чтобы опередить грузовик. В момент удара скорость мотоцикла составляла 299 км/ч.

Мотоциклист упал и получил серьезные травмы, его байк врезался в ограждение. Пострадавшим оказался 56-летний житель района Эрланген-Хёхштадт. По данным полиции, общий ущерб в результате ДТП составил €29 тыс.

В местной полиции отметили, что начали публиковать кадры видео с кадрами серьезных аварий, чтобы продемонстрировать водителям риск езды на высокой скорости.

Ранее в России пассажира автобуса избили ногами в ходе конфликта с мигрантами.

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