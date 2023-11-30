Стало известно, сколько новых китайских моделей выйдет на рынок России

В 2024 году в продаже на российском авторынке появятся от 30 до 45 новых новых моделей китайских брендов. Об этом «Газете.Ru» рассказали в объединенной пресс-службе дилерских холдингов «Автодом» и «АвтоСпецЦентр».

«В следующем году китайские автопроизводители выведут на российский рынок еще порядка 30 новых моделей. По нашим ощущениям, верхняя планка не превысит 45 моделей. Большее количество может привести к затовариванию рынка», — прогнозирует представитель компаний.

По данным аналитического агентства «Автостат», в первой половине 2023 года в России дебютировали около 30 моделей авто из КНР, а во второй — более 60.

В ноябре новинками китайского автопрома в РФ стали бизнес-минивэн Hongqi HQ9, премиальный рамный внедорожник M-Hero от компании Dongfeng, кроссовер BAIC X7, электрокар Evolute i-Sky, пикап Sollers ST6, а также паркетники JAC JS3, Livan X6 Pro и другие модели.

Ранее стала известна стоимость китайского кроссовера Nio ES8.