Электромобили названы на 79% менее надежными, чем машины с ДВС

Электрические автомобили доставляют владельцам на 79% больше проблем, чем машины с двигателями внутреннего сгорания. Об этом сообщает Motor1 со ссылкой на ежегодное исследование американского журнала Consumer Reports.

Несмотря на меньшее количество движущихся частей и более простую трансмиссию, электромобили доставили своим владельцам на 79% больше проблем, чем машины с ДВС. Подзаряжаемые гибриды продемонстрировали на 146% больше проблем, чем бензиновые и дизельные машины.

Традиционные гибриды, без функции внешней подзарядки, оказались самыми надежными. Опрос зафиксировал на 26% меньше жалоб от их владельцев, чем на автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

В рамках составления ежегодного рейтинга удовлетворенности владельцев надежностью своих автомобилей Consumer Reports опрашивает хозяев 330 тыс. машин.

Ранее стало известно, что китайские грузовики заняли 63% российского рынка.