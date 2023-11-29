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Сборка кроссоверов Chery Tiggo 7 Pro Max начинается в Калуге

«Автопоток»: бывший завод Volkswagen в Калуге начинает сборку кроссоверов Chery

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Chery

На заводе AGR в Калуге (бывший завод Volkswagen) начинается крупноузловая сборка кроссоверов Chery Tiggo 7 Pro Max, сообщает Telegram-канал «Автопоток».

По его данным, первую партию из 120 автомобилей планируется выпустить до конца января. В дальнейшем число поступающих на завод машинокомплектов планируется удваивать с каждым шагом — следующая собранная партия должна состоять из 240 машин, затем — 480.

Также на завод прибыли специалисты китайской Chery, которые должны контролировать производство. Выпуск Chery Tiggo 7 Pro Max будет налажен в формате крупноузловой сборки, на готовые кузова в Калуге смонтируют силовые агрегаты и элементы подвески. При этом пока все необходимое оборудование для этого еще не закуплено, утверждает «Автопоток».

Ранее в России резко подешевел самый дорогой кроссовер Chery.

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