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Семиместный минивэн Hongqi HQ9 вышел на российский рынок

В России начались продажи минивэна Hongqi HQ9 за 7,9 млн рублей

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HONGQI

В России стартовали официальные продажи семиместных минивэнов Hongqi HQ9, автомобили доступны в дилерских центрах по цене от 7,9 млн рублей. Об этом сообщается в релизе Hongqi, поступившем в «Газету.Ru».

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HONGQI

Габаритная длина автомобиля 5222 мм, колесная база — 3200 мм. Пассажирские сиденья по конструкции напоминают кресла из салона бизнес-класса авиалайнеров. Они снабжены электрорегулировками в 16 направлениях, четырьмя настройками поясничной поддержки и функцией массажа с пятью режимами работы и тремя уровнями интенсивности.

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HONGQI

Под капотом минивэна двухлитровый турбомотор мощностью 245 л.с. Среди опций — трехзонный климат-контроль, аудиосистема с 12 динамиками и сабвуфером, автопарковщик, адаптивный круиз-контроль и камеры кругового обзора.

В России автомобиль представлен в трех комплектациях, по цене от 7,9 млн рублей до 9 млн рублей. На Hongqi HQ9 предоставляется гарантия в 2 года или 100 тыс. км пробега.

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