Россиянам перечислили подержанные кроссоверы, которые не нужно покупать

Выбирая кроссовер с пробегом, лучше воздержаться от покупки Mercedes-Benz GLK, Volvo XC60 и Nissan X-Trail с вариатором. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на технического директора автомобильного маркетплейса Fresh Максима Рязанова.

«Недовольство россиян вызвала эксплуатация немецкого кроссовера Mercedes-Benz GLK — версий, выпущенных с 2008 по 2015 год. Владельцы отмечали, что уже после 100 000 км пробега у автомобиля возникали неполадки в силовых установках по причине потери натяжения цепи в цепном приводе газораспределительного механизма», — рассказал изданию Рязанов.

По его словам, потеря натяжения цепи негативно влияла на работу клапанов. У Volvo XC60 наблюдаются проблемы с бензиновыми двигателями 2.0 уже после 150 тыс. км пробега, а на Nissan X-Trail не отличается долговечностью вариатор с заводским индексом JF016E. Ресурс этой трансмиссии исчерпывается на 80-100 тыс. км пробега.

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