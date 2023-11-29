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Россиянам перечислили подержанные кроссоверы, которые не нужно покупать

Автоэксперт Рязанов не рекомендовал покупать Volvo XC60 и Nissan X-Trail с пробегом

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Nissan

Выбирая кроссовер с пробегом, лучше воздержаться от покупки Mercedes-Benz GLK, Volvo XC60 и Nissan X-Trail с вариатором. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на технического директора автомобильного маркетплейса Fresh Максима Рязанова.

«Недовольство россиян вызвала эксплуатация немецкого кроссовера Mercedes-Benz GLK — версий, выпущенных с 2008 по 2015 год. Владельцы отмечали, что уже после 100 000 км пробега у автомобиля возникали неполадки в силовых установках по причине потери натяжения цепи в цепном приводе газораспределительного механизма», — рассказал изданию Рязанов.

По его словам, потеря натяжения цепи негативно влияла на работу клапанов. У Volvo XC60 наблюдаются проблемы с бензиновыми двигателями 2.0 уже после 150 тыс. км пробега, а на Nissan X-Trail не отличается долговечностью вариатор с заводским индексом JF016E. Ресурс этой трансмиссии исчерпывается на 80-100 тыс. км пробега.

Ранее стало известно, что в России резко подешевел гибридный Chery Tiggo 8 Pro.

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