Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мигрант-нелегал устроил дрифт у мемориала героям ВОВ

В Югре мигрант дрифтовал на BMW на мемориале участникам ВОВ

В Нижневартовске нелегальный мигрант на автомобиле BMW устроил дрифт у мемориала героям Великой Отечественной войны. Маневры водителя попали на видео, сообщает УМВД России по ХМАО-Югре.

Полицейские обнаружили в интернете запись с дрифтом черной BMW на пешеходной зоне у памятника. Сотрудники уголовного розыска нашли нарушителя, им оказался безработный 26-летний местный житель, который ранее неоднократно привлекался за нарушения правил дорожного движения. Также выяснилось, что задержанный является нарушителем миграционного законодательства.

В отношении водителя составили ряд протоколов, в том числе за управление незарегистрированным автомобилем и отсутствие обязательной страховки. Суд назначил ему наказание в виде штрафа с принудительным выдворением за пределы России. BMW отправили на штрафстоянку.

Ранее общественники призвали набирать в такси мигрантов, пока россияне находятся на СВО.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий