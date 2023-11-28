Мигрант-нелегал устроил дрифт у мемориала героям ВОВ

В Нижневартовске нелегальный мигрант на автомобиле BMW устроил дрифт у мемориала героям Великой Отечественной войны. Маневры водителя попали на видео, сообщает УМВД России по ХМАО-Югре.

Полицейские обнаружили в интернете запись с дрифтом черной BMW на пешеходной зоне у памятника. Сотрудники уголовного розыска нашли нарушителя, им оказался безработный 26-летний местный житель, который ранее неоднократно привлекался за нарушения правил дорожного движения. Также выяснилось, что задержанный является нарушителем миграционного законодательства.

В отношении водителя составили ряд протоколов, в том числе за управление незарегистрированным автомобилем и отсутствие обязательной страховки. Суд назначил ему наказание в виде штрафа с принудительным выдворением за пределы России. BMW отправили на штрафстоянку.

Ранее общественники призвали набирать в такси мигрантов, пока россияне находятся на СВО.