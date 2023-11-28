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Названы самые популярные авто с пробегом в Санкт-Петербурге

«Автостат»: Ford Focus стал самым популярным авто с пробегом в Санкт-Петербурге

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Самым популярным автомобилем на вторичном рынке в Санкт-Петербурге с января по октябрь 2023 года стал Ford Focus. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

За 10 месяцев текущего года на «вторичке» в Санкт-Петербурге было перепродано 4,9 тыс. Ford Focus. Пятерку лидеров рынка дополнили Volkswagen Polo (4,2 тыс. шт.), Hyundai Solaris (4 тыс. шт.), Kia Rio (3,7 тыс. шт.) и Skoda Octavia (3,3 тыс. шт.).

При этом самыми популярными марками на рынке подержанных авто стали BMW и Volkswagen (по 13,7 тыс. проданных авто). Третье место заняла Lada (13,3 тыс. шт.), следом идут Kia и Hyundai (12,7 тыс. и 10,5 тыс. шт. соответственно).

Всего за 10 месяцев текущего года в Санкт-Петербурге было куплено 180 тыс. легковых машин с пробегом, что на 13% больше, чем в январе — октябре прошлого года, подсчитали аналитики.

Ранее стало известно, что в России может появиться новая китайская автомарка Deepal.

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