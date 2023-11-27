Электрокар L-Type от «Алмаз-Антея» показали на ВДНХ

В рамках выставки «Россия», которая проходит на ВДНХ в Москве, показан ходовой экземпляр электрокара L-Type, который разрабатывается «Обуховским заводом», входящим в оборонный концерн «Алмаз-Антей». Об этом сообщает Drom.ru.

Автомобиль был представлен 24 ноября в рамках специальной экспозиции. Согласно описанию машины с информационной таблички, размещенной рядом с прототипом, L-Type позиционируется как компактный городской электрокар для корпоративных парков. Он предназначен для перевозок на короткие расстояния при доставке товаров, работы на закрытых территориях, а также использования в городском сервисе.

Для L-Type предусмотрена модификация с двумя пассажирскими местами, а также одноместная грузовая версия. Габаритная длина машины — 2,5 м, запас хода на одной зарядке — 183 км. Кроме того, предусмотрена быстрая замена модулей тяговой батареи для обеспечения бесперебойной работы. Формально L-Type относится к тяжелым квадрициклам категории L7.

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