Новый кроссовер Haval начали выпускать в России

В России на заводе Haval в Тульской области освоили производство кроссоверов M6. Об этом со ссылкой на два независимых источника сообщает портал «Китайские автомобили».

По данным портала, первые Haval M6 начали собирать под Тулой в августе текущего года, до конца года на заводе планируется выпустить около 1 тыс. таких автомобилей. О начале выпуска M6 на российском заводе официально не сообщалось. На предприятии производят автомобили Jolion, F7, F7x, H9 и Dargo.

Сейчас кроссовер Haval M6, который вышел на российский рынок летом, стоит от 2,2 млн рублей. Предполагается, что благодаря локализации стоимость автомобиля может снизиться. Если стартовая цена окажется ниже 2 млн рублей, модель может попасть в госпрограмму субсидирования, и на нее начнет распространяться дополнительная скидка в размере 20%.

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Haval M6 доступен в РФ в двух комплектациях. Автомобиль оснащается 1,5-литровым мотором мощностью 143 л.с. (202 Нм) в сочетании с 6-ступенчатой механикой, более оснащенный паркетник комплектуется 7-диапазонным «роботом» с двумя сцеплениями и аналогичным силовым агрегатом.

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