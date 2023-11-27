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Автоэксперт предупредил, что нельзя делать, если машина застряла в снегу

Автоэксперт Стрельбицкий: если машина застряла в снегу, то буксовать не следует

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Если автомобиль застрял в снегу, водителю не следует буксовать на месте, иначе вызволить машину станет еще сложнее. Об этом рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий, сообщает «Российская газета».

«Чем больше вы пытаетесь это делать, тем сильнее увязаете в снегу и усложняете себе задачу выбраться. В первую очередь, чтобы позволить своему автомобилю выбраться из этой ловушки, нужно увеличить площадь покрытия — то есть подложить что-либо под колесо. Это могут быть, например, такие подручные средства, найденные поблизости, как ветки деревьев, какие-либо доски», — посоветовал Стрельбицкий.

Чтобы подложить под колесо те или иные подручные средства, можно воспользоваться домкратом. Зимой важно возить в автомобиле такие инструменты, как лопата, трос, домкрат, антипробуксовочные цепи и ленты, которые позволят быстрее и эффективнее вызволить автомобиль из сугроба, отметил автоэксперт.

27 ноября в связи со снежной метелью движение на дорогах Москвы затруднено, коммунальные службы перешли на усиленный режим работы, сообщал столичный дептранс, призывая москвичей воздержаться от поездок на личном транспорте.

Ранее стало известно, какие китайские машины чаще попадают в ДТП в России.

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