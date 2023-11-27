Пристав избил следователя бутылкой из-за проколотых шин на машине жены

В Гурьевске Калининградской области пристав избил кулаками и стеклянной бутылкой подполковника МВД, обвинившего его в повреждении колес на автомобиле его жены. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

По его данным, следователь МВД в звании подполковника полиции и пристав живут по соседству и часто конфликтуют из-за парковки автомобилей. Полицейский, обнаружив, что кто-то проколол шины на автомобиле его жены, заподозрил в этом соседа-пристава и отправился к нему для выяснения отношений. В ходе конфликта завязалась драка, в которой пристав нанес полицейскому многочисленные ушибы мягких тканей головы. При избиении подполковника он использовал стеклянную бутылку, также наносил удары кулаками.

Служба собственной безопасности МВД ведет разбирательство по факту конфликта.

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