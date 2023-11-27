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Сноубордист с кальяном проехал за автомобилем по улицам Ачинска

В Красноярском крае задержан сноубордист, проехавший по улице с кальяном

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Кадр из видео/andrey.olegovych/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Красноярском крае полиция задержала мужчину, который проехал на сноуборде по улицам города Ачинска, держась за привязанный к автомобилю трос. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого управления МВД.

«Опасно маневрирующий по дорогам Ачинска сноубордист прямо сейчас безопасно следует по тому же маршруту в патрульном автомобиле прямиком в отдел полиции», — отмечается в сообщении местной полиции.

Видеозапись, на которой сноубордист с кальяном в руке катается за машиной по заснеженной улице, ранее опубликовал Telegram-канал «ЧП Красноярск». На кадрах видно, что следом за мужчиной едет автомобиль, который маневрирует по дороге из стороны в сторону. Оказавшись на участке с чистым асфальтом, сноубордист не удержался на ногах и упал, уронив кальян. На записи при этом слышен звук разбивающегося стекла.

Ранее в Казахстане остановленный полицией водитель попытался притвориться пассажиром.

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