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Мигрантов, избивших пожилого водителя в Щелково, поместили под стражу

Суд арестовал двух мигрантов, избивших в Подмосковье 76-летнего водителя

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Телеграм-канал «Прокуратура Московской области»

В подмосковном Щелкове решением суда помещены под стражу двое молодых людей, которые избили 76-летнего водителя, требуя отвезти их по указанному адресу. Об этом сообщается в Telegram-канале «Прокуратура Московской области».

«Обвиняемые не имеют регистрации и постоянного места жительства на территории Российской Федерации, официально не трудоустроены, вину в инкриминируемых деяниях признали в полном объеме. Сегодня с учетом позиции Щелковской городской прокуратуры суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 января 2024 года включительно», — отмечается в сообщении прокуратуры.

О задержании двух уроженцев одной из республик Средней Азии, избивших 76-летнего пенсионера, который не захотел их подвезти, ранее сообщила пресс-служба подмосковного главка полиции.

Нападение произошло 15 ноября в Щелкове примерно в 4 часа утра. Чтобы остановить автомобиль, двое нетрезвых граждан вышли на проезжую часть. Они проникли в салон автомобиля, избили пенсионера, требуя отвезти их по адресу в микрорайоне Заречный. Потерпевшему удалось вырваться, однако его догнали и продолжили избиение. После этого злоумышленники повредили его автомобиль.

Ранее во Владивостоке автовладелец ногами избил женщину, врезавшуюся в его BMW.

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