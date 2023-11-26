Россиянин избил ногами девушку, которая въехала в его BMW

Во Владивостоке мужчина жестоко избил девушку, которая врезалась в его автомобиль BMW, сообщает Telegram-канал DPS VL.

По его данным, нетрезвая девушка за рулем седана врезалась в припаркованный BMW. На звук сработавшей сигнализации выбежал владелец немецкого автомобиля, который начал избивать виновницу аварии кулаками и ногами. На видеозаписи, сделанной жильцами соседнего дома, видно, что мужчина высокого роста гонится за женщиной в белой куртке, которая падает на асфальт. После этого мужчина хватает ее и бьет об асфальт, а затем продолжает избиение ногами. При этом мужчина выкрикивал, что женщина разбила его автомобиль.

Остановить избиение удалось прохожим, которые оказались на месте происшествия. Они остановили мужчину и подошли к пострадавшей женщине, лежащей на асфальте.

Ранее в Забайкалье инспектор ДПС ударил мужчину, снимавшего его на видео.