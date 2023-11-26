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Забайкальские гаишники вступили в драку с компанией из семи человек

В Забайкалье сотрудник ДПС ударил мужчину, который снимал его на видео

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Depositphotos

В Балее (Забайкальский край) сотрудники ГИБДД устроили потасовку с водителем и пассажирами остановленной машины, сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По его данным, инспекторы заметили на дороге подозрительный автомобиль, водитель которого вел себя агрессивно — обгонял другие машины и выезжал на встречную полосу. После того как машину остановили, из нее вышла компания из семи человек, которая пыталась снимать инспекторов на видео.

В ответ на это сотрудник ГИБДД ударил мужчину, который вел видеосъемку, а также толкнул одну из женщин, из-за чего она упала на землю. У водителя было изъято водительское удостоверение.

В разжигании конфликта стороны обвинили друг друга, уточняет Telegram-канал «Газета Вечорка». Тем не менее автор видео принес извинения полицейским.

Ранее в Сочи водитель каршеринга устроил массовое ДТП.

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