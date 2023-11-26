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Водитель каршеринга устроил массовое ДТП в Сочи

В Сочи водитель каршеринга протаранил несколько автомобилей

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Телеграм-канал «ЧП Сочи»

В Сочи водитель каршерингового автомобиля устроил массовое ДТП, сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

Авария произошла в селе Веселое Адлерского района. На улице Мира водитель каршерингового кроссовера, не справившись с управлением, врезался в несколько автомобилей. На кадрах с места происшествия видно, что автомобиль остановился после того, как протаранил левый бок микроавтобуса серебристого цвета. Также он врезался в заднюю часть хетчбэка.

По данным очевидцев происшествия, мужчина был пьян, уточняет «Блокнот Сочи». В результате аварии никто не пострадал. На место происшествия были вызваны полицейские, которым предстоит установить обстоятельства инцидента.

Ранее в Краснодарском крае автомобиль унесло течением реки.

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