Водитель каршеринга устроил массовое ДТП в Сочи

В Сочи водитель каршерингового автомобиля устроил массовое ДТП, сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

Авария произошла в селе Веселое Адлерского района. На улице Мира водитель каршерингового кроссовера, не справившись с управлением, врезался в несколько автомобилей. На кадрах с места происшествия видно, что автомобиль остановился после того, как протаранил левый бок микроавтобуса серебристого цвета. Также он врезался в заднюю часть хетчбэка.

По данным очевидцев происшествия, мужчина был пьян, уточняет «Блокнот Сочи». В результате аварии никто не пострадал. На место происшествия были вызваны полицейские, которым предстоит установить обстоятельства инцидента.

Ранее в Краснодарском крае автомобиль унесло течением реки.