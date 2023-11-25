Провозную мощность Восточного полигона увеличат на 40%

Вице-премьер-министр РФ Андрей Белоусов заявил, что к 2030 году провозная мощность Восточного железнодорожного полигона достигнет 210 млн тонн. Его словам приводит РИА Новости.

По словам Белоусова, в 2024 году провозная мощность полигона достигнет 180 млн тонн.

«Самое сейчас востребованное и самое дефицитное с точки зрения провозных мощностей — это направление восточное, это БАМ — Транссиб. Мы сейчас как раз занимаемся тем, что планируем, как увеличить провозные мощности этого направления для того, чтобы удовлетворить потребности народного хозяйства», — рассказал Белоусов.

Сообщается, что конечной целью развития полигона станет увеличение его провозной мощности до 255 млн т. Таким образом, по сравнению с уровнем 2024 года мощность полигона увеличат на 40%.

До этого Путин поручил обеспечить развитие Восточного полигона железных дорог.

Сообщалось, что в 2024 году должны завершиться основные работы по второму этапу расширения Восточного полигона. Третий этап предполагает развитие инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, а также Западно-Сибирской железной дороги. После его завершения провозная способность на Восточном полигоне должна вырасти до 255 млн тонн к 2032 году.

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