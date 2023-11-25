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Подпорная стена упала на проезжую часть в Севастополе

В Севастополе каменная стена рухнула на дорогу после дождя

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Телеграм-канал «Mash на волне»

В Севастополе на улице Адмирала Октябрьского рухнула подпорная стена. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне». Камни завалили проезжую часть.

По данным канала, конструкцию начали ремонтировать в сентябре. За тем, как стена склоняется все ближе к дороге, в городе наблюдали последние недели. После ноябрьских дождей ее накрыли пленкой, но это не помогло.

На момент обвала дорога у площади Восставших — та, где идет трафик в центр — перекрыта не была. По предварительным данным, во время инцидента никто не пострадал.

До этого стало известно, что военно-грузинская дорога временно закрыта для всех типов транспорта из-за непогоды. Это связано с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничников Грузии.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с РФ не только Грузию, но и Армению.

Ранее метеоролог предсказал транспортный коллапс в Москве.

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