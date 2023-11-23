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В Госдуме назвали серьезный просчет в конструкции «Москвича 3»

Депутат Госдумы Еремин пожаловался на холод в салоне «Москвича 3»

Депутат Госдумы и бывший мэр Красноярска Сергей Еремин, проехавший по зимним дорогам на автомобиле «Москвич 3», раскритиковал систему отопления машины и похвалил низкий расход топлива. Видеообзор машины Еремин опубликовал в своем Telegram-канале.

«Приятно удивил расход, если это расходом можно назвать. Около 7 литров. Но температура -20 сейчас. В салоне, конечно, могло быть и потеплее. Печка на полную работает, но все равно, это не самый северный вариант исполнения машины», — рассказал Еремин.

По словам парламентария, он проехал на автомобиле около 350 км, прежде всего по трассе. Также Еремин выразил опасения, что если мороз усилится, в салоне может оказаться прохладно.

«Самое главное, что это наш, отечественный, всем знакомый Москвич, но в новом исполнении», — заключил парламентарий.

Ранее стало известно, что двигатель «Москвича 3» стал слабее на 15 лошадиных сил.

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