Автоэксперт перечислил правила, которые спасут водителя зимой

Руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в эфире «Радио 1» перечислил правила, которые необходимо соблюдать для безаварийной езды зимой. В первую очередь, по его словам, важно всегда поддерживать чистоту дворников и зеркал, чтобы образовавшаяся наледь не мешала обзору. Кроме того, эксперт посоветовал не делать на дороге резких движений.

«Нужно постоянно смотреть в зеркала заднего вида. Также если вы видите, что погода неблагоприятная, не нужно часто перестраиваться из полосы в полосу. Проработайте маршрут заранее, потому что эти перестраивания могут сыграть не в вашу пользу», — отметил Мартыненко.

Также он рекомендовал помимо смены резины на зимнюю, укомплектовать автомобиль на случай экстренных ситуаций. В машине, по его словам, обязательно должны быть запасная бутыль с незамерзающей жидкостью, щетка и скребок. Помимо этого, перед холодным сезоном важно проверить, чтобы все системы в авто работали исправно, заключил эксперт.

Технический тренер сети автосервисов Fit Service Сергея Пономарева до этого говорил, что перед наступлением зимнего сезона в автомобиле следует провести комплексную диагностику, обратив внимание на состояние уплотнений, убедиться в отсутствии течей технических жидкостей и выбрать масло с необходимым индексом вязкости.

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