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Audi выпустила последний автомобиль модели TT

Последний Audi TT собран на заводе в Венгрии

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audi_de/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Audi завершила выпуск модели TT после 25 лет производства, сообщает Motor1. Последний экземпляр купе собран на заводе компании в Дьере (Венгрия).

Прототип Audi TT был впервые представлен на Франкфуртском международном автосалоне в 1995 году, а в феврале 1998-го началось серийное производство модели в кузове купе. Спустя год в линейке TT появился родстер. За время выпуска автомобиль сменил три поколения, общий тираж модели составил почти 662,8 тыс. машин.

В третьем поколении Audi TT базировался на модульной платформе MQB, которая в том числе лежит в основе Volkswagen Golf и Skoda Octavia. Перед снятием с производства модель была выпущена в нескольких прощальных спецверсиях, в том числе для рынков США и Великобритании.

Ранее стало известно, что на российском рынке появится Kaiyi X7 Kunlun.

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