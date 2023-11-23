Водителей Москвы предупредили о снегопаде

В Москве ожидается сильный снегопад и гололедица. Об этом сообщает Telegram-канал столичного Департамента транспорта.

«По прогнозам синоптиков, сегодня в Москве до 21:00 ожидаются снег, метель и сильный ветер. Возможно образование гололедицы», — говорится в сообщении.

В Дептрансе попросили водителей быть внимательными на дороге. Держать дистанцию, избегать резких маневров, не отвлекаться на телефон во время движения. Аккуратно вести машину на подъемах и съездах с мостов и эстакад.

Как заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, к вечеру 23 ноября в столице закружат метели с ухудшением видимости до 1-3 километров, высота снежного покрова составит 2-4 см, а в ночь на пятницу видимость снизится до 200-500 метров.

24 ноября снежный покров в столице вырастет до 5-7 см, в выходные – до 8-9 см, что является нормой для первой декады декабря. Снегопады будут и на следующей неделе, в результате чего в понедельник высота снежного покрова достигнет уже 10-15 см.

До этого стало известно, что единые правила применения противогололедных материалов (ПГМ) на загородных трассах подготовлены по заказу Росавтодора, так как прежние устарели. В документе запишут, в частности, когда приступать к обработке после начала снегопада и в течение какого времени необходимо удалить с дороги образовавшуюся снежную массу. А дорожным службам при нанесении ПГМ запретят пачкать химией встречные автомобили.

Ранее сообщалось, что с начала осени зимние шины подорожали почти на 10%.