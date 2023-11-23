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На «Москвиче» рассказали, как Renault обошлась с заводом

Масляков: Renault оставила «Москвич» без технологий, запчастей и документов

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Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Французская автокомпания Renault, уходя с производственной площадки в Москве, где ныне находится «Москвич», не оставила на заводе никаких технологий и комплектующих, а также избавлялась от ответственных поставщиков автокомпонентов. Об этом рассказал директор по производству автозавода «Москвич» Олег Масляков, передает РИА Новости.

Он отметил, что решение французов закрыть московский завод «Рено» и уйти из РФ было почти одномоментным.

«Французское руководство завода не оставило ни технологий, ни конструкторской документации, ни комплектующих, которые должны обеспечивать производственную базу», — рассказал Масляков.

Он отметил, что сборка с производством новых автомобилей на «Москвиче» фактически выстраивалась заново.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Новые «Москвичи» делает столичный завод, который прежде выпускал Renault. Первенцем возрожденной марки стал компактный кроссовер «Москвич 3» — аналог китайского JAC JS4. Первый кроссовер сошел с конвейера 23 ноября 2022 года. На данный момент в линейке представлены три модели, кроме «Москвича 3», — это электромобиль «Москвич 3е» и седан «Москвич 6». В следующем году планируется представить «Москвич 5» и «Москвич 8». Всего в 2024-м завод рассчитывает выпустить 50 тысяч автомобилей. С начала производства успели выпустить уже 31 тысячу автомобилей.

Ранее автомойщик отказался мыть машину бывшего коллеги и обстрелял его из пневматики.

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