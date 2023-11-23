Названы автомобили, которые больше всего ценят богатые россияне

Эксперты сервиса онлайн-проверки автомобилей «Автотека» провели исследование (есть у «Газеты.Ru») и выяснили, какие люксовые автомобили реже всего меняли автовладельцы в 2023 году.

«Наиболее лояльными к своим автомобилям оказались владельцы марок Rolls-Royce, Bentley, Aston Martin, Lamborghini, Ferrari, Maserati и Bugatti», — рассказал руководитель развития бизнеса «Автотеки» Константин Болдырев.

Количество владельцев у автомобиля по техническому паспорту (ПТС) — важный параметр, который сигнализирует об уровне лояльности собственников к конкретной марке и модели, отметил Болдырев.

Реже всего в 2023 году с машинами премиального сегмента расставались владельцы Rolls-Royce Cullinan. Также в этом году не спешили продавать свои автомобили собственники Lamborghini Urus, Ferrari 812 Superfast, Aston Martin DBX, Maserati Levante, Bentley Mulsanne, Bentley Bentayga, Bentley Flying Spur, Bugatti Chiron и Bentley Continental GT.

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