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Автомобили «Москвич» появятся на зарубежных рынках

«Москвич» планирует экспортировать свои автомобили

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Завод «Москвич» в перспективе планирует отправлять свои автомобили на экспорт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по производству автозавода Олега Маслякова.

«Такие планы у нас есть, однако в данный момент мы сконцентрированы на развитии российского рынка. После того как будут завершены основные этапы по формированию дилерской сети и настройке производства, будет рассмотрен вопрос об экспорте», — сказал он, отвечая на вопрос о поставках автомобилей «Москвич» за рубеж.

О возобновлении производства автомобилей под маркой «Москвич» мэр Москвы Сергей Собянин заявил в середине мая 2022 года. Сборка осуществляется на заводе Renault, который перешел на баланс города.

Сейчас на заводе «Москвич» выпускают кроссовер «Москвич 3», электромобиль «Москвич 3е» и седан «Москвич 6». Производство последнего началось в сентябре, но продажи модели еще не стартовали.

До этого стало известно, что завод «Москвич» в присутствии мэра Москвы Сергея Собянина подписал крупнейший в мире контракт на поставку 2 тыс. электромобилей «Москвич-3» в сервисы такси и каршеринга «Яндекс» в 2023 году.

Ранее сообщалось, что на российский рынок вышла четырехместная версия Voyah Dream за 17 млн рублей.

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