Названы сроки появления нового электромобиля «Москвич»

Автозавод «Москвич» работает над организацией производства электромобиля собственной разработки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора предприятия по производству Олега Маслякова. Машина должна появиться в 2025 году.

«В 2025 году мы планируем представить электромобиль, в конструкции которого основные компоненты — электродвигатель, тяговая батарея и другие элементы — будут российскими», — сказал он, отвечая на вопрос про электромобиль «Москвич» собственной разработки.

Сейчас на заводе «Москвич» в Печатниках работают около 1,6 тыс. человек, на предприятии выпускают кроссовер «Москвич 3», электромобиль «Москвич 3е» и седан «Москвич 6». Производство последнего началось в сентябре, но продажи модели еще не стартовали.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что «Москвич» в 2024 году планирует запустить производство двух моделей кроссоверов — «Москвич 5» и «Москвич 8». Кроссовер «Москвич 5» уже был представлен этим летом в Татарстане, им оказался китайский JAC Sehol X6.

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