Маск анонсировал начало продаж электропикапа Cybertruck

Илон Маск объявил о начале продаж электропикапа Cybertruck компании Tesla в Северной Америке через четыре года после презентации прототипа. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

В июле Tesla собрала свой первый серийный экземпляр электропикапа Cybertruck на заводе в Техасе.

«Cybertruck уже отправляется в магазины Tesla в Северной Америке», — говорится в сообщении американского предпринимателя.

Впервые Cybertruck был представлен Tesla в 2019 году, и тогда планировалось, что серийное производство начнется в 2021 году, а начальная цена автомобиля составит около 40 000 долларов. Однако в январе 2022 года Маск объявил о переносе запуска производства Cybertruck на 2023 год из-за нехватки комплектующих. По заявлениям компании, пикап сможет перевозить более 1,5 тонны груза, разгоняться до 96 км/ч за 2,9 секунды и проезжать до 800 км на одном заряде аккумулятора.

Ранее сообщалось, что у Tesla большие проблемы с производством электровнедорожника CyberTruck.

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».