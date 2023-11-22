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Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно закрыли

Движение по Крымскому мосту временно перекрыто

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Alexey Pavlishak/Reuters

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту на время перекрыли. Об этом сообщает Telegram-канал информационного центра о ситуации на автомобильных подходах к мосту.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра граждан попросили соблюдать спокойствие и следовать инструкциям работников транспортной безопасности.

До этого сообщалось, что в середине ноября Керченская паромная переправа приостанавливала свою работу, так как на полуострове объявили штормовое предупреждение в связи с ливнями и усилением ветра.

В начале ноября стало известно о начале строительства железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым и будет проходить в том числе по территории Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области. Глава Крыма Сергей Аксенов счел этот путь альтернативой Крымскому мосту.

Ранее проезд автотранспорта по Крымскому мосту был временно остановлен.

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