Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно закрыли

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту на время перекрыли. Об этом сообщает Telegram-канал информационного центра о ситуации на автомобильных подходах к мосту.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра граждан попросили соблюдать спокойствие и следовать инструкциям работников транспортной безопасности.

До этого сообщалось, что в середине ноября Керченская паромная переправа приостанавливала свою работу, так как на полуострове объявили штормовое предупреждение в связи с ливнями и усилением ветра.

В начале ноября стало известно о начале строительства железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым и будет проходить в том числе по территории Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области. Глава Крыма Сергей Аксенов счел этот путь альтернативой Крымскому мосту.

Ранее проезд автотранспорта по Крымскому мосту был временно остановлен.