В России начались продажи новой версии минивэна Voyah Dream

В России стартовали продажи богато оснащенной четырехместной версии минивэна Voyah Dream. Об этом сообщается в релизе российского дистрибьютора Voyah, компании «Моторинвест», поступившем в «Газету.Ru».

«Титульная особенность комплектации First — эргономичные сиденья 2-го ряда Wisdom Royal, сопоставимые по комфорту с роскошными креслами частного бизнес-джета. Для удобства пассажиров посадочные местаVoyah Dream First оборудованы подставками для ног с электроприводом, подогревом, вентиляцией и функцией массажа», — отмечается в сообщении компании.

Цена автомобиля в комплектации First — 17 млн рублей. Автомобиль поступил в продажу в гибридной версии, с бензиновым мотором 1.5 и двумя электродвигателями. Суммарная мощность силовой установки — 394 л.с. Бензиновый мотор служит в ней для подзарядки тяговой батареи. Среди опций — трехзонный климат-контроль, холодильник, аудиосистема с 12 динамиками.

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