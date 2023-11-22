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Калининградский сварщик случайно сжег Skoda клиента

В Калининграде сварщик сжег Skoda клиента из-за канистры бензина, стоявшей рядом

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В Калининграде мастер, в ночное время ремонтировавший автомобиль, устроил пожар. Автомобиль Skoda Rapid его клиента сгорел, сообщает Telegram-канал Amber Mash.

По его данным, ремонтник проводил сварочные работы с автомобилем, несмотря на то, что рядом находилась канистра с бензином. В результате топливо вспыхнуло, огонь перекинулся на автомобиль и гаражный бокс, в котором он находился.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали горение на площади 50 кв. метров, однако машина была уничтожена огнем. Сгорел и мобильный телефон рабочего, который находился в ремонтируемом автомобиле. Сам сварщик не пострадал.

До этого стало известно, что в Пензенской области в ДТП попал грузовик, перевозивший взрывчатые вещества. Он столкнулся с грузовиком и легковой машиной.

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