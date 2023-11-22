Представитель «АвтоВАЗа» не опроверг возможное закрытие проекта Lada X-Cross 5

Официальный представитель «АвтоВАЗа» уклонился от прямого ответа на вопросы «Газеты.Ru» о дальнейшей судьбе проекта Lada X-Cross 5 и не опроверг сообщения СМИ о вероятном сворачивании производства этой модели.

«Мы не подтверждаем ни один из слухов, который нам приписывает сотрудничество с кем-бы то ни было конкретным. Это ошибочные догадки. Кроме того, мы в принципе отрицаем любые вопросы по этой теме и не комментируем ее», — сообщил «Газете.Ru» официальный представитель «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский.

Торжественная церемония старта производства Lada X-Cross 5 на перешедшем под контроль «АвтоВАЗа» бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге состоялась летом 2023 года и была приурочена к открытию Международного экономического форума в Санкт-Петербурге.

О том, какие автомобили «АвтоВАЗ» может начать собирать на заводе в Петербурге, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что «КамАЗ» выпустил первый импортозамещенный самосвал.