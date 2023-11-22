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Россиянам назвали ошибку, которая станет причиной поломки мотора зимой

Fit Service: загустевшее масло может привести к поломке двигателя зимой

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Наталья Горшкова/РИА «Новости»

Зимой двигатель автомобиля может выйти из строя из-за неправильно подобранного моторного масла. Об этом «Газете.Ru» сообщил технический тренер сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев.

«При эксплуатации автомобиля не стоит забывать о соответствии вязкости и температурных характеристиках масел в условиях зимней эксплуатации. Часто водители используют масла, жидкости с пограничными значениями. То есть при - 25 градусах они функционируют, а вот в - 27 или - 30 градусах уже не выполняют требуемых задач, перемерзают или густеют», — сказал эксперт.

По его словам, загустевшее от мороза моторное масло может выдавить сальники двигателя. Это станет причиной возникновения течи и в дальнейшем серьезной поломки мотора. То же самое может случиться с коробкой передач или усилителем руля.

Пономарев напомнил, что в морозы материалы имеют свойство сжиматься. Всевозможные уплотнения и прокладки, которые защищают различные системы автомобиля от течи — не исключение. Например, шланги и патрубки в системах охлаждения или топливопровода частенько дубеют на морозе. А после того, как водитель заводит машину и начинает движение, они могут потрескаться из-за резкого перепада температур.

Типичная сезонна проблема – течь из-под задубевшей на морозе прокладки блока цилиндров. Данный уплотнитель теряет эластичность и перестает плотно прилегать к поверхностям крышки и ГБЦ. Поэтому, если при осмотре механик говорит о течи из-под прокладки блока цилиндров, лучше сразу ее заменить, предупредил эксперт.

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