Россиянам назвали самые беспроблемные европейские автомобили

Renault Megane, Opel Corsa и Volkswagen Passat считаются самыми беспроблемными европейскими автомобилями в России в возрасте до 10 лет. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование сервиса онлайн-проверки автомобилей «Автотека».

В рамках исследования специалисты проанализировали число ремонтов по каждой модели за 2023 год и разделили его на пробег. В выборку попадали как марки, так и модели европейских автомобилей в возрасте до 10 лет.

Помимо перечисленных моделей, в топ-5 вошли седан Volkswagen Jetta и хетчбэк Peugeot 308. На шестом месте расположилась Skoda Fabia. На седьмом и восьмом разместились две модели Opel – Insignia и Astra GTC соответственно. Девятое место надежности у кроссовера Peugeot 3008, а заключительное десятое у Volkswagen Golf.

До этого стало известно, что подержанные автомобили производства КНР в России за последний месяц подорожали в среднем на 10%. Средняя цена китайского автомобиля с пробегом в октябре составила 2,3 миллиона рублей, тогда как в сентябре показатель не превышал 2,05 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что в России перестали расти цены на автомобили с пробегом.