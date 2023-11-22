Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали самые беспроблемные европейские автомобили

«Автотека»: Renault Megane и Opel Corsa являются самыми беспроблемными авто

close
100%
Renault

Renault Megane, Opel Corsa и Volkswagen Passat считаются самыми беспроблемными европейскими автомобилями в России в возрасте до 10 лет. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование сервиса онлайн-проверки автомобилей «Автотека».

В рамках исследования специалисты проанализировали число ремонтов по каждой модели за 2023 год и разделили его на пробег. В выборку попадали как марки, так и модели европейских автомобилей в возрасте до 10 лет.

Помимо перечисленных моделей, в топ-5 вошли седан Volkswagen Jetta и хетчбэк Peugeot 308. На шестом месте расположилась Skoda Fabia. На седьмом и восьмом разместились две модели Opel – Insignia и Astra GTC соответственно. Девятое место надежности у кроссовера Peugeot 3008, а заключительное десятое у Volkswagen Golf.

До этого стало известно, что подержанные автомобили производства КНР в России за последний месяц подорожали в среднем на 10%. Средняя цена китайского автомобиля с пробегом в октябре составила 2,3 миллиона рублей, тогда как в сентябре показатель не превышал 2,05 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что в России перестали расти цены на автомобили с пробегом.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий