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Выплату утильсбора для российских автопроизводителей перенесут на конец 2024 года

Минпромторг одобрил отсрочку по утильсбору «АвтоВАЗу», КамАЗу, ГАЗу и «Москвичу»

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Минпромторг поддержал инициативу крупнейших российских автопроизводителей об отсрочке выплаты ими утилизационного сбора в 2023 и 2024 годах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Минпромторга Альберта Каримова.

«Важнейший вопрос, коллеги его озвучили, и мы действительно тоже поддерживаем вопрос, соответственно, перенос срока оплаты утилизационного сбора и возможность авансирования утилизационного сбора до конца года, мы активно прорабатываем этот вопрос вместе с коллегами», — цитирует агентство слова Каримова, сказанные на выступлении в Совете Федерации.

С инициативой об отсрочке уплаты утилизационного сбора выступили «АвтоВАЗ», КамАЗ, ГАЗ, «Москвич», уточняет ТАСС. Предложение Минпромторга подразумевает перенос уплаты утильсбора за четвертый квартал 2023 года и три квартала 2024 года на декабрь 2024 года.

Ранее глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов пообещал, что завод выплатит 60 млрд рублей в бюджет РФ.

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