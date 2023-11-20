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В Ханты-Мансийске мужчина вылетел из салона автомобиля при ДТП

Мужчина, вылетевший из машины при ДТП, едва не сбил пешехода в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске мужчину выбросило из салона автомобиля, он приземлился рядом с проходившей мимо женщиной. Об этом сообщает Telegram-канал «Не Типичный Ханты-Мансийск».

Авария произошла недалеко от школы №8, которая расположена на улице Гагарина. На видеозаписи видно, что автомобиль ВАЗ занесло на скользкой дороге, он врезался в металлический столб и перевернулся. От удара из салона машины вылетел человек, который едва не сбил проходившую мимо женщину. После этого мужчина попытался подняться.

В полиции ХМАО-Югры подтвердили факт ДТП на улице Гагарина в Ханты-Мансийске.

«Водитель 1984 г.р., управляя транспортным средством «ВАЗ – 2113», не учел дорожные условия и скоростной режим, не справился с управлением, допустил занос и выехал за пределы проезжей части, где совершил столкновение со столбом металлического ограждения», — отмечается в сообщении полиции.

Мужчина госпитализирован с травмами.

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