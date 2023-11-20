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Микроавтобусы «Соболь NN» начали продавать онлайн

В России запущены онлайн-продажи автомобилей «Соболь NN»

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ГК «Современные транспортные технологии»

В России запущены онлайн-продажи микроавтобусов «Соболь NN» с возможностью доставки машин в город, где находится покупатель. Об этом сообщается в релизе группы компаний «Современные транспортные технологии», поступившем в «Газету.Ru».

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ГК «Современные транспортные технологии»

«На онлайн-витрине можно ознакомиться с большим перечнем доступных к заказу моделей, которые подойдут для решения широкого спектра персональных и бизнес-задач, включая грузовые и пассажирские перевозки, а также работы, для которых требуется специальная техника», — отмечается в сообщении компании.

Онлайн-сервис позволяет забронировать автомобиль на три дня, а также и зафиксировать его конечную стоимость при внесении платежа в 50 тыс. рублей. Доставка к месту выдачи займет не более 14 дней. По прибытии к дилеру машину можно осмотреть и принять решение о покупке. Выдача техники, заказанной онлайн, производится в 12 крупных городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самару, Уфу, Новосибирск, Красноярск, Челябинск, Ижевск.

Ранее стало известно, что «Москвич 6» получит в России новую комплектацию в 2024 году.

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