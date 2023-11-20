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Россиянам рассказали, как понять, что машина заинтересовала воров

Автоэксперт Кондрашов назвал два признака того, что машину готовят к угону

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Depositphotos

Злоумышленники заранее готовят автомобили к угону путем установки радиомаяков на автомойке или в сервисе, также они блокируют сигнал охранной системы на парковках торговых центров. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель лаборатории «Авторская защита от угона» Андрей Кондрашов.

«Бывает, что на парковках угонщики глушат сигнал постановки на охрану машин с бесключевым доступом, когда водитель выходит из автомобиля. Их задача – заставить владельца закрыть автомобиль ключом, чтобы тревога не сработала», — пояснил Кондрашов.

В таких обстоятельствах автомобилист думает, что в пульте просто разрядилась батарейка. Он идет ее менять, и в этот момент происходит угон, добавил специалист. Также злоумышленники часто устанавливают на машину, которую собираются угнать, GPS-маяки. Это происходит на автомойке или в автосервисе.

«Маяки ставятся на корпусе автомобиля на магнитах, либо, если машина находится в сервисе, его кладут в труднодоступное место – под сиденье или в нишу для запасного колеса. Но без помощи специального оборудования его обнаружить невозможно», — заключил Кондрашов.

Ранее россиянам назвали шесть признаков битой машины.

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