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Стало известно, когда появится электрическая Lada

«АвтоВАЗ»: выпуск электрических Lada Largus начнется в первой половине 2024 года

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Lada

Начало серийного производства электрической Lada Largus запланировано на первую половину 2024 года. Об этом рассказал глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов, передает РИА Новости.

Первую опытную партию электромобилей Lada e-Largus «АвтоВАЗ» планирует выпустить в декабре текущего года на площадке в Ижевске, рассказывал Соколов.

Весной «АвтоВАЗ» показывал предсерийный вариант e-Largus. Автомобиль оснастили литийионными батареями и электромотором мощностью 150 л.с., на одном заряде он способен преодолеть до 400 км. Разгон до 100 км/час занимает менее 10 секунд, а максимальная скорость составляет 145 км/ч.

Вице-президент по инжинирингу «АвтоВАЗа» Евгений Шмелев рассказывал, что автокомпания потенциально готова предложить линейку электромобилей на своих базовых платформах, включая Vesta и Niva.

Ранее стало известно, что у дилеров закончились автомобили Lada Largus.

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