Стало известно, когда появится электрическая Lada

Начало серийного производства электрической Lada Largus запланировано на первую половину 2024 года. Об этом рассказал глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов, передает РИА Новости.

Первую опытную партию электромобилей Lada e-Largus «АвтоВАЗ» планирует выпустить в декабре текущего года на площадке в Ижевске, рассказывал Соколов.

Весной «АвтоВАЗ» показывал предсерийный вариант e-Largus. Автомобиль оснастили литийионными батареями и электромотором мощностью 150 л.с., на одном заряде он способен преодолеть до 400 км. Разгон до 100 км/час занимает менее 10 секунд, а максимальная скорость составляет 145 км/ч.

Вице-президент по инжинирингу «АвтоВАЗа» Евгений Шмелев рассказывал, что автокомпания потенциально готова предложить линейку электромобилей на своих базовых платформах, включая Vesta и Niva.

Ранее стало известно, что у дилеров закончились автомобили Lada Largus.