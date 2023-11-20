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Представлена новая Toyota Camry, которая может появиться в России

В Китае представили новую Toyota Camry для местного рынка

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autohome.com.cn

Компания Toyota представила модификацию седана Camry нового поколения для рынка Китая. Продажи автомобилей, выпущенных на совместном предприятии GAC Toyota, начнутся в марте 2024 года, сообщает портал Autohome.

Китайская Toyota Camry будет представлена в двух вариантах оформления экстерьера, которые отличаются дизайном переднего бампера и наличием черных элементов кузова. По сравнению с седаном, представленным для североамериканского рынка, у китайской Camry переработано оформление передней панели и селектора трансмиссии.

В линейку новой Camry в КНР войдут версия с двухлитровым двигателем и две гибридные модификации с силовыми установками объемом 2,0 и 2,5 литра. Презентация седана нового поколения для рынка США состоялась 15 ноября.

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autohome.com.cn

Ранее Toyota сообщила, какой кроссовер снимет с производства.

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