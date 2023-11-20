Новосибирский водитель устроил стрельбу на улице

В Новосибирске один водитель выстрелил в другого автомобилиста из пистолета в ходе конфликта. Об этом сообщили в областном главке МВД.

По данным полиции, в Дзержинском районе города у дома по улице Фрунзе между двумя водителями возник конфликт, в результате которого мужчина выстрелил из травматического пистолета в сторону автомобиля оппонента и скрылся. Стекло машины разбилось, ее владелец, 21-летний молодой человек, обратился в медучреждение с травмами лица.

Сотрудники ДПС задержали подозреваемого, им оказался 38-летний ранее не судимый житель Октябрьского района. Выяснилось, что он является законным владельцем оружия. Пистолет изъяли, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия), мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Идет расследование.

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