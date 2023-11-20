Водителям с категориями A и B могут разрешить ездить на снегоходах и квадроциклах

Минэкономики разрабатывает законопроект, который позволит гражданам с водительскими правами категорий В и А (легковые автомобили и мотоциклы) управлять снегоходами и квадроциклами без сдачи дополнительных экзаменов, пишет «Коммерсантъ». Проработкой инициативы также заняты МВД и Минсельхоз.

По его данным, водителям мотоциклов (категория А) планируется разрешить выезжать на снегоходах и квадроциклах на дороги общего пользования. Обладателям прав категории В (легковые автомобили) планируется разрешить управлять снегоходами и квадроциклами только на оборудованных трассах. Ограничения связаны с отсутствием у таких водителей навыков управления транспортными средствами с мотоциклетной посадкой.

В настоящее время для управления снегоходами и квадроциклами гражданам приходится получать отдельно удостоверение тракториста-машиниста, которое выдается Гостехнадзором, подведомственным Минсельхозу. По данным министерства, в 2022 году было выдано более 54 тыс. удостоверений тракториста-машиниста категории АI, необходимых для вождения снегоходов и квадроциклов.

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