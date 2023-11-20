Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Водителям с категориями A и B могут разрешить ездить на снегоходах и квадроциклах

В России планируют расширить действие водительских прав на снегоходы и квадроциклы

close
100%
Shutterstock

Минэкономики разрабатывает законопроект, который позволит гражданам с водительскими правами категорий В и А (легковые автомобили и мотоциклы) управлять снегоходами и квадроциклами без сдачи дополнительных экзаменов, пишет «Коммерсантъ». Проработкой инициативы также заняты МВД и Минсельхоз.

По его данным, водителям мотоциклов (категория А) планируется разрешить выезжать на снегоходах и квадроциклах на дороги общего пользования. Обладателям прав категории В (легковые автомобили) планируется разрешить управлять снегоходами и квадроциклами только на оборудованных трассах. Ограничения связаны с отсутствием у таких водителей навыков управления транспортными средствами с мотоциклетной посадкой.

В настоящее время для управления снегоходами и квадроциклами гражданам приходится получать отдельно удостоверение тракториста-машиниста, которое выдается Гостехнадзором, подведомственным Минсельхозу. По данным министерства, в 2022 году было выдано более 54 тыс. удостоверений тракториста-машиниста категории АI, необходимых для вождения снегоходов и квадроциклов.

Ранее были названы самые бюджетные автомобили с пробегом на российском рынке.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий