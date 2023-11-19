В Польше разбился автобус с украинцами

Трое граждан Украины, включая ребенка, стали жертвами ДТП в Польше. Об этом пишет издание In Poland.

По информации издания, ДТП произошло в воскресенье около 4:30 утра (6:30 мск) рядом с городом Хрубешов Люблинского воеводства, расположенном в 5 км от польско-украинской границы.

«Автобус по пока невыясненной причине врезался в дерево на обочине», — сказано в сообщении.

По данным In Poland, в транспортном средстве было десять граждан Украины.

«В результате ДТП погибли две женщины и шестилетний ребенок», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что в Венеции во время аварии с участием автобуса погибли более 20 человек.

Инцидент произошел в пригороде Местре. Ехавший по дороге автобус компании Actv по неизвестной причине пробил ограждение, после чего упал с высоты около 30 метров. Затем средство передвижения загорелось.

Ранее мужчина бросил детей с переломами на месте ДТП.