Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Польше разбился автобус с украинцами

In Poland: трое граждан Украины погибли в ДТП с автобусом в Польше

close
100%
Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Трое граждан Украины, включая ребенка, стали жертвами ДТП в Польше. Об этом пишет издание In Poland.

По информации издания, ДТП произошло в воскресенье около 4:30 утра (6:30 мск) рядом с городом Хрубешов Люблинского воеводства, расположенном в 5 км от польско-украинской границы.

«Автобус по пока невыясненной причине врезался в дерево на обочине», — сказано в сообщении.

По данным In Poland, в транспортном средстве было десять граждан Украины.

«В результате ДТП погибли две женщины и шестилетний ребенок», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что в Венеции во время аварии с участием автобуса погибли более 20 человек.

Инцидент произошел в пригороде Местре. Ехавший по дороге автобус компании Actv по неизвестной причине пробил ограждение, после чего упал с высоты около 30 метров. Затем средство передвижения загорелось.

Ранее мужчина бросил детей с переломами на месте ДТП.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий